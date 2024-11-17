اليوم السابع
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الإعلان عن تسجيل أول إصابة بجدرى القرود فى الولايات المتحدة الأمريكية

الأحد، 17 نوفمبر 2024 12:26 ص
الإعلان عن تسجيل أول إصابة بجدرى القرود فى الولايات المتحدة الأمريكية جدرى القرود
أحمد علوى

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أعلنت هيئة "المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها" السبت تسجيل أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة في ولاية كاليفورنيا.

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن هذه تُعد أول إصابة معروفة من هذا المرض في جميع الولايات الأمريكية.

وذكرت هيئة المراكز الأمريكية أن الحالة سُجِّلت لمريض أتى من منطقة شرق إفريقيا خلال الأيام الأخيرة، موضحة أنه تمت معالجته بعد وقت قصير من عودته إلى الولايات المتحدة في منشأة طبية محلية.

وأضافت الهيئة "يخضع هذا الشخص منذ ذلك الحين للعزل في منزله، ولم يعد يتلقى علاجاً محدداً لجدري القردة، وتتحسن أعراض الإصابة تدريجيًا".







جدرى القردة

اول اصابة بجدرى القردة فى كاليفورنيا

جدرى القرود

كاليفورنيا




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