قافلة طبية للكشف على العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل بأسيوط

كتبت آية دعبس

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الصحة، لإرسال قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على العمالة غير المنتظمة المتواجدة بمواقع العمل والإنتاج، من أجل للكشف المبكر عن الأمراض ، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على عدد 50 من العاملين بأحد الشركات، والتي تعمل على تنفيذ وتشييد معهد الأورام بأسيوط، وذلك في ضوء تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض، لتقديم كافة صور الرعاية الصحية والاجتماعية لتلك الفئة ، يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية للتنسيق والتواصل المستمر بين إدارة العمالة غير المنتظمة والشركات العاملة داخل نطاق المحافظة لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لتلك الفئة إجتماعياً وصحياً ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة.

وأوضح على سيد مصطفى، مدير مديرية العمل بأسيوط، فى تقريره للوزارة، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود، والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتوفير الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة كهدف رئيسى فى برنامج الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد مدير المديرية على أنه يجرى الاعداد والتنسيق لعدد كبير من تلك القوافل الطيبة لتجوب كل مواقع العمل والإنتاج المختلفة بالمحافظة، والمتواجد بها عدد كبير من العمالة الغير منتظمة، وذلك لتقديم كافة صور الرعاية والحماية الاجتماعية اللازمة لهؤلاء العمال ، تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة بالوزارة والتى تبذل جهوداً كبيرة من أجل توفير كل سبل الدعم الممكنة واللازمة للعمالة غير المنتظمة والتي من بينها تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لتلك العمالة المسجلة بقاعدة البيانات لدى المديريات بالمحافظات ، موجهاً الشكر والتقدير للدكتور محمد زين مدير مديرية الصحة، والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة، وذلك على استجابتهم السريعة في وضع خطة عمل متكاملة للمرور على كافة مواقع العمل وتقديم تلك الخدمات للعمالة غير المنتظمة للكشف المبكر عن الأمراض.