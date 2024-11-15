اتحاد عمال مصر: مشروع قانون العمل الجديد يهتم بالعمالة غير المنتظمة وذوى الهمم

كتب أحمد عبد الرحمن

كشف مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن أهمية مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدا أننا في مرحلة جديدة متجهة إلى العمل في القطاع الخاص، ولم يعد أن الحكومة هي أكبر صاحب عمل.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، على ضرورة أن يكون لدينا قانون يتوافق مع المرحلة الجديدة، ولدينا أدوات نعمل بها، موضحا أن القانون يهتم بالفئات المهضوم حقها، من العمالة غير المنتظمة والمرأة العاملة وذوي الهمم.

ولفت إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بأن يكون هناك صندوق للعمالة غير المنتظمة، وأضيف في مشروع القانون لأنه سيكون الأب الشرعي للقانون، مضيفا أنه في قانون الخدمة المدنية للمرأة كانت تحصل على ثلاث مرات للولادة، والمرة الحالية أصبحت 4 مرات وكل مرة 3 أشهر.