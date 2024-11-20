اليوم السابع
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الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 03:02 م
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القابضة للصناعات الغذائية تشارك فى توفير السلع ضمن مبادرة "بداية جديدة" بالمنيا

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 02:33 م
القابضة للصناعات الغذائية تشارك فى توفير السلع ضمن مبادرة "بداية جديدة" بالمنيا قافلة مبادرة "بداية جديدة" بمحافظة المنيا
كتب مدحت وهبة

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شاركت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بـ5 سيارات سلعية في قافلة مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة" بمحافظة المنيا في إطار الحرص على تكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين بجميع المحافظات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية الوزارة لتكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين وضمان وصولها وتوافرها بكل المحافظات والقرى والنجوع على مستوى الجمهورية، حيث قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ 5 سيارات متنقلة محملة بكل السلع الغذائية الأساسية والتي تهم الأسرة المصرية في مراكز العدوة وسمالوط ومدينة المنيا وابوقرقاص وملوي بمحافظة المنيا.

مبادرة بداية جديدة
مبادرة بداية جديدة

 

وزارة التموين
وزارة التموين

 

القابضة للصناعات الغذائية
القابضة للصناعات الغذائية

 







وزارة التموين

الشركة القابضة للصناعات الغذائية

سيارات متنقلة لتوفير السلع بالمنيا

قافلة مبادرة بداية جديدة بالمنيا

مبادرة رئيس الجمهورية بداية جديدة



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