القابضة للصناعات الغذائية تشارك فى توفير السلع ضمن مبادرة "بداية جديدة" بالمنيا

كتب مدحت وهبة

شاركت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بـ5 سيارات سلعية في قافلة مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة" بمحافظة المنيا في إطار الحرص على تكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين بجميع المحافظات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية الوزارة لتكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين وضمان وصولها وتوافرها بكل المحافظات والقرى والنجوع على مستوى الجمهورية، حيث قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ 5 سيارات متنقلة محملة بكل السلع الغذائية الأساسية والتي تهم الأسرة المصرية في مراكز العدوة وسمالوط ومدينة المنيا وابوقرقاص وملوي بمحافظة المنيا.



مبادرة بداية جديدة



وزارة التموين