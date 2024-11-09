الصناعات الغذائية: ضخ بيض المائدة التركى فى المجمعات الاستهلاكية بـ150 جنيها

كتب مدحت وهبة

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار ضخ بيض المائدة المستورد "التركي" والمحلى بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيها للطبق الواحد، وذلك في إطار توفير السلع الغذائية للمواطنين من الشركة القابضة والشركات التابعة.

كانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية قد تعاقدت على استيراد بيض مائدة مطابق للمواصفات القياسية الأوروبية، كما أنه مدون على كل بيضة تاريخ الإنتاج والصلاحية، ونظرا لجودة البيض يوجد إقبال كبير على شرائه من المواطنين.

وتتسلم وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة شحنات بيض المائدة المستورد من الخارج وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة فى مختلف المناطق بسعر 150 جنيها للطبق حيث توفر الوزارة كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن فى اطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات كما تحرص الوزارة على توفير السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ، ويتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن شهريا.