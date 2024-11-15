اليوم السابع
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الأسعار مخفضة.. سوق اليوم الواحد يوفر السلع الأساسية بالقاهرة

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 10:23 ص
الأسعار مخفضة.. سوق اليوم الواحد يوفر السلع الأساسية بالقاهرة سوق اليوم الواحد بالقاهرة
كتب - سيد الخلفاوي و بتول عصام

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انطلقت منذ قليل فعاليات افتتاح سوق اليوم الواحد، وهو أول أسواق اليوم الواحد بالقاهرة، وذلك أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

وجاءت أسعار أبرز السلع الأساسية: طبق البيض 150 جنيها، زيت خليط لتر 64 جنيها ، كيلو السكر 31 جنيها، كيلو الأرز 27 جنيها.

وتسهم هذه الأسواق في تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة وتعتبر أسواق اليوم الواحد، واحدة من الأدوات الهامة لضبط الاسواق وتوفير السلع وتوفر فرص عمل مناسبة لصغار التجار والمنتجين والمزارعين.







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