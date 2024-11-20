أخبار × 24 ساعة.. التنمية المحلية: البت فى 1.7 مليون طلب تصالح فى مخالفات البناء

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

السياحة: السيطرة على حريق محدود بمنطقة النباتات المتاخمة لمعبد موت بالكرنك

التنمية المحلية: البت فى 1,750 مليون طلب تصالح فى مخالفات البناء

وزير الكهرباء لـ اليوم السابع: الضبعة تكنولوجيا حديثة على المجتمع.. والمصريون أثبتوا قوتهم

وزير المالية: سددنا حتى أكتوبر الماضي ما يقرب من 3.5 أو 4 مليارات دولار

وزارة الصحة تحذر من التغيرات المناخية على جودة الزراعة وإنتاج الغذاء.. إنفوجراف

وزير التعليم لمديرى المديريات: إجراء امتحانات آمنة ومنع اصطحاب المحمول للمراقبين

وزير الزراعة: التبادل التجاري بين مصر وأستراليا 650 مليون دولار

النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية بمخاطر إلقاء القمامة على السكة الحديد

وزير التموين والتجارة الداخلية يلتقى عددا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ