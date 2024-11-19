اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 07:06 م
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وزير التموين والتجارة الداخلية يلتقى عددا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 05:45 م
وزير التموين والتجارة الداخلية يلتقى عددا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وزير التموين والتجارة الداخلية يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
كتب: مدحت وهبة

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عقد الدكتورشريف فاروق  وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم  الأجتماع الأسبوعى الدورى مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وبحضور كل من اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية واحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، وأحمد عصام معاون الوزير.

ويأتى هذا اللقاء الدورى فى إطار حرص الدكتور شريف فاروق على تفعيل قنوات التواصل السياسى مع  النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

ووجه  الوزير إدارة الإتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت فى الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب أصحاب المنشأت التموينية، مع تكليف إدارة الإتصال السياسى بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد على النواب.

لقاء الوزير مع النواب
لقاء الوزير مع النواب

 

جانب من المقابلة
جانب من المقابلة

 

لقاء وزير التموين مع أعضاء مجلس النواب
لقاء وزير التموين مع أعضاء مجلس النواب






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