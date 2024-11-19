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السياحة: السيطرة على حريق محدود بمنطقة النباتات المتاخمة لمعبد موت بالكرنك

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 09:25 م
السياحة: السيطرة على حريق محدود بمنطقة النباتات المتاخمة لمعبد موت بالكرنك الحريق المحدود
كتب محمد أسعد

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ذكرت وزارة السياحة والآثار أنه تم منذ قليل السيطرة على حريق محدود كان قد نشب في منطقة النباتات والحشائش المتاخمة لمعبد موت جنوب معابد الكرنك بمدينة الأقصر دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

وأكدت وزارة السياحة والآثار في بيان صادر عنها، أن الحريق لم يمس أية من العناصر الأثرية بالمنطقة وأنها جميعا في حالة جيدة من الحفظ.

ومن الجدير بالذكر أنه فور العلم بنشوب الحريق، توجه فريق من الأثريين والمرممين بمنطقة آثار الأقصر لمكان الحريق واتخاذ كافة إجراءات الحماية اللازمة، كما قاموا، فور إخماد الحريق، بالمعاينة الأثرية والفنية وتم التأكد من سلامة كافة العناصر الأثرية وأنها لم تتأثر بالحريق وأنها في حالة جيدة من الحفظ.


 







وزارة السياحة والآثار

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اليوم السابع بلس




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