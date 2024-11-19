وزارة الصحة تحذر من التغيرات المناخية على جودة الزراعة وإنتاج الغذاء.. إنفوجراف

كتبت سارة وائل

نشرت وزارة الصحة عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيسبوك، اليوم الثلاثاء، إنفوجراف عن خظورة تغير المناخ الذي يزيد من خطورة الظواهر الجوية الشديدة كالجفاف الذى يؤثر علي الزراعة العالمية وإنتاج الغذاء، مما يؤدى إلى الإصابة بسوء التغذية.

جدير بالذكر أن الصحة والمناخ مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، من المتوقع أن يتسبب تغير المناخ في حدوث ما يقرب من 250.000 حالة وفاة إضافية سنويًا بين عامي 2030 و 2050 بسبب سوء التغذية والملاريا وضربة الشمس وبحلول عام 2030، وتقدر التكاليف الصحية المباشرة الناجمة عن تغير المناخ بما يتراوح بين 2 و4 مليارات دولار أمريكى سنويًا.

إنفوجراف وزارة الصحة