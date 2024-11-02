نقيب الزراعيين: نستورد 98% من تقاوى الخضر.. والبطاطس والطماطم الأبرز

كتبت آية دعبس

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن مصر تستورد 98% من تقاوى الخضر من الخارج، وهو أمر يكلف الدولة مبالغ مالية ضخمة بالدولار، لذا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الزراعة بضرورة وجود برنامج قومى لإنتاج تقاوى الخضر، مشيرا إلى أن معهد بحوث البساتين بصفته الجهة المنوطة بهذا الأمر بدأ بالفعل العمل على البرنامج، إلا أن إنتاج التقاوى يحتاج إلى وقت طويل، قد يصل إلى 8 سنوات لإنتاج تقاوى صنف واحد من الخضروات.

وأضاف خليفة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،: في العام الماضى شهدنا دخول القطاع الخاص بشكل كبير في إنتاج التقاوى في مصر، وبدأت بإجراء تقييمات للأنواع المنتجة بالخارج، لكن في الوقت الحالي تم توقيع بروتوكول تعاون بين مركز البحوث الزراعية وبعض الشركات المصرية لإنتاج تقاوى البطاطس في مصر، بالتعاون مع شركات إنتاج تقاوى البطاطس أجنبية، لافتا إلى أن ذلك بخلاف ما يتم بمشروع "مستقبل مصر" في الصوب الزراعية، مؤكدا ضرورة تقديم تسهيلات وضمانات أكبر لإتاحة الفرصة بشكل أسوع للقطاع الخاص للدخول للعمل في هذا المجال، وإحداث شراكات بين الشركات المحلية والأجنبية خاصة أن الشركات العالمية تُخصص نحو 10% من ميزانيتها لصالح البحث العلمى في هذا المجال.

وأوضح نقيب الزراعيين، أن مركز البحوث الزراعية يعمل حاليا على إجراء تجارب على إنتاج تقاوى للبطيخ لكنها مازالت قيد التجربة، لافتا إلى أبرز أنواع التقاوى التي يتم استيرادها هي: البطاطس، الطماطم، الفلفل، الباذنجان، وذلك بسبب أنها أعلى الأصناف استهلاكا في السوق المصري.

وكان قد قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى إنه من المستهدف خلال الثلاث سنوات القادمة التوسع فى توطين إنتاج تقاوى الخضر محلياً، مشيرًا إلى إنه جارى اتخاذ إجراءات التواصل والتفاوض مع بعض الجهات والشركات الأجنبية للإنتاج المشترك لتقاوى لمحاصيل الخضر، موضحا أنه تم تكليف المسئولين عن هذا الملف للتواصل مع أفضل الشركات العالمية المتخصصة فى مجال أنتاج تقاوى الخضر، وذلك للتعاون فى مجال انتاج تقاوى هجن "الطماطم، الخيار، الفلفل" كمرحلة أولى.