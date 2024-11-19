اليوم السابع
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يهم طلاب المدارس.. احذر الغياب يعرضك لخصم درجات أعمال السنة

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 09:00 ص
يهم طلاب المدارس.. احذر الغياب يعرضك لخصم درجات أعمال السنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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حذرت المدارس الطلاب المتغيبين عن الدراسة من تجاوز نسب الغياب المقررة قانوناً، وهى 30 يوما منفصلة طوال العام و15 يوما متصلة بدون عذر مقبول، مشددة على أن الغياب بدون عذر يعرض الطالب لخصم درجات من أعمال السنة سواء فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية أو الثانوية، مؤكدة أن هناك درجات مخصصة ضمن تقييمات الطلاب للمواظبة والسلوك، وفى حال عدم تحقيق الطالب نسبة الحضور المطلوبة سيتم خصم درجات المواظبة.


وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى درجات اختبار الشهر لطلاب الثانوى العام بالصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن الفصل الدراسي الواحد يضم اختبارين شهريين، ويستهدف اختبار الشهر الأول أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي بنسبة 15% من الدرجات، كما يستهدف الاختبار فى الشهر الثاني أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي بنسبة 15%.


وأشارت إلى أن توزيع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد بنسبة 100% لكل مادة دراسية للصفين الأول والثاني الثانوي العام، مضيفة أنه بالنسبة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي ( الأول – الثاني)، سوف تستهدف نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله ويحصل الطالب على 30% من الدرجة الكلية للمادة، وبذلك يكون إجمالي الاختبارات خلال الفصل الدراسي الواحد 60% من الدرجة الكلية للمادة .

وفيما يتعلق بأعمال السنة، أوضحت الوزارة أنها تتضمن السلوك والمواظبة بنسبة 10%، وكشكول الحصة والواجب بنسبة 15%، والتقييم الأسبوعي بنسبة 15%، ليكون بذلك إجمالي أعمال السنة 40 % من الدرجة الكلية للمادة.







وزارة التربية والتعليم

الخصم من الدرجات بسبب الغياب

الغياب عن المدرسة

اخبار مصر

خصم درجات من الطلاب



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