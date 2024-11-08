المديريات التعليمية: فصل الطلاب المتجاوزين نسب الغياب والسماح بإعادة قيدهم

كتب محمود طه حسين

أكدت المديريات التعليمية على أن تقييمات الطلاب الأسبوعية وكراسة الحصة والواجب المنزلى ساهمت فى ارتفاع نسبة الحضور بين الطلاب فى صفوف النقل، مع تطبيق الإجراءات القانونية ضد الطلاب المتغيبين فى الشهادات العامة، حيث وجهت المديريات التعليمية والإدارات المدارس وخاصة الثانوية بإرسال إنذارات ضد الطلاب المتجاوزين نسبة الغياب المقررة قانونًا دون عذر مقبول واتخاذ إجراءات فصلهم من المدارس مع السماح لهم بإعادة القيد مرة أخرى.



وجهت المديريات التعليمية المدارس بضرورة متابعة الطلاب الضعاف خاصة فى المرحلة الابتدائية، وعمل خطة علاجية لهم لرفع مستواهم العلمى والتحصيل الدراسى حتى يتم مساواتهم بآقرانهم فى القراءة والكتابة والحساب، موضحة أن ضعف القراءة والكتابة يؤثر بشكل سلبى على نسبة التحصيل لدى الطلاب ومتابعة كراسات الحصة والواجبات المدرسية ومستواهم ومدى قدرتهم على التحصيل.



وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف أكد على أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوضح أنه فى العام الدراسى 2024/2023، التحق 25 مليونا و494 ألفا و232 طالبا وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة فى مصر، بينما بلغ عدد المعلمين 843 ألفا و490 معلمًا، مع نسبة عجز 665 ألف معلم، أما عدد الفصول فقد بلغ 550 ألف فصل دراسى وعدد المبانى المدرسية 29 ألفا و698 مبنى.