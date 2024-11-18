الإدارات التعليمية تضع أسئلة امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل

كتب محمود طه حسين

انتهت الإدارات التعليمية من وضع أسئلة امتحان نوفمبر لصفوف النقل استعداداً لتقييم الطلاب فى الاختبار الشهرى الأسبوع المقبل، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الأسئلة تقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية التى تم تدريسها بالفعل للطلاب خلال تلك الفترة، مضيفة أن جزئيات الامتحان تشمل مقرر شهر نوفمبر فقط ولا يتم وضع أسئلة من مقرر اكتوبر أو سبتمبر الماضى، موضحة أن امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول سوف يشمل المقرر الدراسى بأكمله.

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن طباعة امتحانات شهر نوفمبر 2024 للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025، والمقرر أن يبدأ في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري لـ صفوف النقل، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، على أن يكون تصوير امتحانات شهر نوفمبر 2024 للمرحلة الابتدائية مسئولية الإدارة التعليمية ولا تحمل المدارس أية أعباء في هذا الأمر .

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت ضوابط عقد امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل كالتالى:

- امتحانات شهر نوفمبر علي مستوي الإدارة.

- ثلاثة نماذج بامتحانات شهر نوفمبر للصفوف الابتدائية.

- عقد امتحانات شهر نوفمبر في الأسبوع الأخير.

- عقد الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة.



