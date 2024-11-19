هيئة الدواء: المضادات الحيوية ضرورية لعلاج بعض أنواع العدوى البكتيرية

كتب وليد عبد السلام

حذرت هيئة الدواء المصرية من الإفراط فى تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب أو الصيدلى .

وقالت هيئة الدواء إن المضادات الحيوية ضرورية فقط لعلاج بعض أنواع العدوى البكتيرية، لكنها لا تعمل على الفيروسات.

وتابعت : معًا لرفع الوعي بأهمية الاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية لحماية صحتنا وصحة الأجيال القادمة.

واستكملت : لو حاسس انك تعبان، بلاش أول حاجة تفكر فيها انك تاخد مضاد حيوي وتفتكر أنه الحل، وتنسى أن التعب ده ممكن يكون نزلة برد أو حتى إنفلونزا، اللي سببها بيكون فيروسات مش بكتيريا.



وكشفت هيئة الدواء عن أشهر الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية التى يجب تجنبها للحفاظ على سلامة المريض، بحسب الهيئة تضمنت الاستخدمات الخاطئة الأتى :-

-التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض وقبل المدة التي حددها الطبيب.

-استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.

- استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.

- استخدام المضاد الحيوي بدون الرجوع للطبيب.

- استخدام المضاد الحيوي الذي وصف لشخص آخر أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.

- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.



