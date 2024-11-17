اليوم السابع
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هيئة الدواء تكشف محاذير مهمة عن التفاعلات الدوائية لموانع الحمل.. تفاصيل

الأحد، 17 نوفمبر 2024 02:10 م
هيئة الدواء تكشف محاذير مهمة عن التفاعلات الدوائية لموانع الحمل.. تفاصيل هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء المصرية إن التفاعلات الدوائية مع موانع الحمل الفموية يمكن أن تؤثر على فعاليتها وتزيد من خطر الحمل غير المخطط له.

وتابعت هيئة الدواء المصرية: يجب الرجوع للطبيب قبل تناول أي أدوية لمراجعة التفاعلات الدوائية مع موانع الحمل والتى منها على سبيل المثال التفاعلات الدوائية مع موانع الحمل الفموية:​

- الأدوية المضادة للصرع : يمكن أن تقلل من فعالية بعض موانع الحمل التى تعتمد على الهرمونات.

-  ويمكن بعض موانع الحمل الفموية تؤثر على فعالية مضادات الصرع وتزيد من حدوث نوبات الصرع وهو ما يتطلب احتياج السيدات المصابات بالصرع لعلاج مصمم بشكل فردي في حالة التخطيط لمنع الحمل.​

- مضادات الميكروبات: بعض المضادات الحيوية ومضادات الفطريات ومضادات الفيروسات تقلل من فعالية موانع الحمل وتزيد من احتمالية الحمل غير المخطط له.​

-الأدوية العشبية: بعضها يمكن أن يؤثر على فعالية موانع الحمل وأشهرها نبتة القديس يوحنا (سانت جون).​







هيئة الدواء

موانع الحمل

مضادات الميكروبات



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