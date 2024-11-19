اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 07:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

هل تناول كميات كبيرة من البروتين وحده يزيد كتلة العضلات.. وزارة الصحة تجيب

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 06:06 م
هل تناول كميات كبيرة من البروتين وحده يزيد كتلة العضلات.. وزارة الصحة تجيب إنفوجراف وزارة الصحة
كتبت سارة وائل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت وزارة الصحة عبر صفحاتها الرسمية على منصة فيسبوك، اليوم الثلاثاء، إنفوجراف توضح فيه حقيقة المفاهيم الخاطئة حول أن تناول كميات كبيرة من البروتين وحده يزيد كتلة العضلات.

 

وأوضحت أن تناول الكتير من البروتين يعنى عدم الحصول علي ما يكفي من الكربوهيدرات التي تعد مصدر أكثر كفاءة للطاقة لممارسة الرياضة.

 

فقد كشفت وزارة الصحة من قبل عن أهمية الكربوهيدرات الذي تعد مصدر الطاقة الرئيسي للعضلات، وأكدت علي ضرورة تناولها علي مدار اليوم قبل وبعد التمرين الرياضي.

 

كما أوضحت أن كمية الكربوهيدرات التي يحتاجها الجسم تختلف من جسم لأخر وعلي حسب نوع النشاط البدني ومدته وشدته.

الصحة

إنفوجراف وزارة الصحة

 

 







وزارة الصحة

البروتين

الكربوهيدرات

العضلات

الرياضة

فوائد البروتين

أضرار البروتين

وزارة الصحة توضح فؤائد البروتين

البروتين و علاقته بحجم العضلات

البروتين و الرياضة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة