دليل الكربوهيدرات.. أنواعها وفوائدها ومدى مقدار استهلاكها

إيناس البنا

تعمل جميع الأنظمة الغذائية على نفس المبدأ، وهو التخلص من أي طعام معين، ففي معظم الأوقات ، الطعام الذي يتم التخلص منه هو الأرز أو المعكرونة ، وكلها من الكربوهيدرات.

لا شك أن الكربوهيدرات لها صورة سلبية في صناعة اللياقة البدنية ، حيث يعتقد الكثير من الناس أنها تهدف فقط إلى جعل الناس بدينين.

وفقا لموقع ط healthline"، الكربوهيدرات هي المصدر الأساسي للطاقة في أجسامنا، بدونهم ، لا يمكننا العمل، لذلك ، إذا كنت تجوع نفسك لفقدان الوزن أو تجنب الكربوهيدرات لفترة طويلة ، فلنبدأ بتحديد الكربوهيدرات وأنواعها وفوائدها وأفضل الأوقات لاستهلاكها وغير ذلك الكثير. ما هي الكربوهيدرات وأنواعها؟ الكربوهيدرات هي واحدة من أهم المغذيات الكبيرة التي تتطلبها أجسامنا لتعمل، تتكون الكربوهيدرات من السكر والنشويات والألياف وهي مهمة لجسم الإنسان لأنها سهلة الهضم وتوفر طاقة سريعة، يتم تصنيف الكربوهيدرات إلى نوعين: الكربوهيدرات المعقدة والكربوهيدرات البسيطة. الكربوهيدرات المعقدة تعتبر الكربوهيدرات المعقدة كربوهيدرات جيدة لأنها تهضم ببطء في الجسم ولا تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، تشمل الكربوهيدرات المعقدة الأرز البني والخبز البني والبطاطا الحلوة والشوفان. الكربوهيدرات البسيطة تعتبر الكربوهيدرات البسيطة غير صحية للجسم لأنها سريعة الهضم وتجعلك تشعر بالجوع حتى بعد الأكل، المشكلة الرئيسية في الكربوهيدرات البسيطة أنها تسبب ارتفاعًا حادًا في نسبة السكر في الدم في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.



فوائد استهلاك الكربوهيدرات تساعد الكربوهيدرات في كل شيء من توفير الطاقة السريعة إلى الإمساك، تعمل خدمة الكربوهيدرات على تحسين الحالة المزاجية ، وخفض الكوليسترول ، وتعزيز الشعور بالشبع ، وزيادة الطاقة ، ومنع الصداع والغثيان.

كم عدد الكربوهيدرات التي يجب استهلاكها؟

يتم تحديد استهلاك الكربوهيدرات فقط من خلال أهداف الفرد. يجب أن تمثل الكربوهيدرات 60 % من السعرات الحرارية إذا كان الهدف هو زيادة الوزن، اعتمادًا على مستوى نشاط الشخص ، فإن 40 إلى 50 % من إجمالي السعرات الحرارية في الكربوهيدرات مقبولة لفقدان الوزن.



أفضل وقت لتناول الكربوهيدرات تتمثل الوظيفة الأساسية للكربوهيدرات في تزويدك بالطاقة السريعة، لذلك ينصح بتناول الكربوهيدرات أول شيء في الصباح ، أي في وجبة الإفطار ، لأن أجسامنا قد نضبت، يعد استهلاك الكربوهيدرات قبل التمرين وبعده أمرًا بالغ الأهمية لدعم التمرين وزيادة معدل الاسترداد، أيضا تناول الكربوهيدرات قبل النوم يساعد أيضًا في الحصول على نوم جيد ليلاً. متى يمكن أن تؤذيك الكربوهيدرات؟ تتمثل الوظيفة الأساسية للكربوهيدرات في تزويدك بالطاقة السريعة، لذلك ينصح بتناول الكربوهيدرات أول شيء في الصباح ، أي في وجبة الإفطار ، لأن أجسامنا قد نضبت، يعد استهلاك الكربوهيدرات قبل التمرين وبعده أمرًا بالغ الأهمية لدعم التمرين وزيادة معدل الاسترداد، أيضا تناول الكربوهيدرات قبل النوم يساعد أيضًا في الحصول على نوم جيد ليلاً. يحتوي جرام واحد من الكربوهيدرات على أربعة سعرات حرارية ، وإذا ركزت فقط على تناول الكربوهيدرات وعدم تحريك جسمك ، فسيخزن جسمك كل هذه السعرات الحرارية على شكل دهون، إذا كان مستواك البدني منخفضًا ، فيجب عليك طواعية تقليل تناول الكربوهيدرات لأن جسمك لن يكون قادرًا على استخدامه بكفاءة.

هضم الطعام هو أمر شخصي، قد يهضم جسمك الكربوهيدرات البسيطة بسهولة أكبر من الكربوهيدرات المعقدة، تذكر أن الكربوهيدرات لا تسبب زيادة الوزن، أسلوب حياتك وتناول السعرات الحرارية هى التى تفعل.