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الأرصاد: تكاثف السحب الممطرة اليوم على مناطق متفرقة من شمال البلاد

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 08:55 ص
الأرصاد: تكاثف السحب الممطرة اليوم على مناطق متفرقة من شمال البلاد حالة الطقس - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أنه من المتوقع، اليوم، استمرار تكاثف السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وأشارت إلى أنها تكون متوسطة الشدة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، تمتد خفيفة إلى متوسطة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى، لافتة إلى أن درجة الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم، الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، طقسًا مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على جميع الأنحاء.

وأوضحت درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 13، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.







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