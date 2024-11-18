رياح وأمطار على بعض المناطق.. الظواهر الجوية المتوقعة حتى السبت

كتبت – مرام محمد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من الإثنين 18 نوفمبر 2024 إلى السبت 23 نوفمبر 2024، وذلك على النحو التالى:

الإثنين 18 نوفمبر 2024

- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.

- نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

من الأربعاء 20 نوفمبر إلى السبت 23 نوفمبر 2024

- نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، طقسًا مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة، درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو الآتي: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 13، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة.