درجات الحرارة المتوقعة بجميع الأنحاء حتى السبت المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من الإثنين 18 نوفمبر 2024 إلى السبت 23 نوفمبر 2024، على النحو التالي:
الإثنين 18 نوفمبر
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة .
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.
الثلاثاء 19 نوفمبر
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة .
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.
الأربعاء 20 نوفمبر
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة .
- السواحل الشمالية: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.
الخميس 21 نوفمبر
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة .
- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.
الجمعة 22 نوفمبر
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة .
- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.
السبت 23 نوفمبر
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة .
- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة