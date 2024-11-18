اليوم السابع
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درجات الحرارة المتوقعة بجميع الأنحاء حتى السبت المقبل

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 11:50 ص
درجات الحرارة المتوقعة بجميع الأنحاء حتى السبت المقبل حالة الطقس
كتبت – مرام محمد

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من الإثنين 18 نوفمبر 2024 إلى السبت 23 نوفمبر 2024، على النحو التالي:

الإثنين 18 نوفمبر


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة .
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.

الثلاثاء 19 نوفمبر


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة .
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

الأربعاء 20 نوفمبر


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة .
- السواحل الشمالية: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.

الخميس 21 نوفمبر


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة .
- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

الجمعة 22 نوفمبر


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة .
- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.

السبت 23 نوفمبر


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة .
- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة.







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