درجات الحرارة المتوقعة بجميع الأنحاء حتى السبت المقبل

كتبت – مرام محمد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من الإثنين 18 نوفمبر 2024 إلى السبت 23 نوفمبر 2024، على النحو التالي:

الإثنين 18 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة .- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.- شمال الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة .- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.

الثلاثاء 19 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة .- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.- شمال الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة .- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

الأربعاء 20 نوفمبر

- القاهرة و الوجه البحري : العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة .- السواحل الشمالية: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.- شمال الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة .- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.

الخميس 21 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة .- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.- شمال الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة .- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

الجمعة 22 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة . السواحل الشمالية : العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.- شمال الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة .- جنوب الصعيد: العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.

السبت 23 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة .- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.- شمال الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة .- جنوب الصعيد: العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة.