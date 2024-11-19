طقس معتدل نهارا وأمطار على بعض المناطق.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة

كتبت – مرام محمد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، طقسًا مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تأثر البلاد، اليوم، بـ شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقالت إنه من المتوقع، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشرقية.

وأوضحت درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 13، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.