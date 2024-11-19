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أخبار 24 ساعة.. وزير التعليم: القيادة السياسية تولى اهتماما ببناء الإنسان

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 12:04 ص
أخبار 24 ساعة.. وزير التعليم: القيادة السياسية تولى اهتماما ببناء الإنسان محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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