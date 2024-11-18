وزير الإسكان يستعرض جهود الوزارة لإحياء المناطق التاريخية وذات القيمة

كتب أحمد حسن

استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة ممثلة في وزارة الإسكان لإحياء المناطق التاريخية وذات القيمة، وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتى تشارك وزارة الإسكان فى تنفيذ مشروعاتها بجانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال وزير الإسكان: تحت شعار «إحياء القلب التاريخي للقاهرة"، تبنت الوزارة عدة مشروعات لإعادة إحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية في محافظة القاهرة، وتم بالفعل انتهاء مشروع ترميم وإعادة تأهيل منزل زينب خاتون الواقع فى قلب القاهرة القديمة، والذي يقع وسط مجموعة رائعة من الآثار الإسلامية، ويرجع تاريخ إنشاء البيت إلى القرن الرابع الهجري والعاشر الميلادي.

وأضاف: جار تأهيل وتحويل وكالة قايتباى إلى فندق سياحى أثرى كأحد أجمل نماذج الوكالات الإسلامية التي تميزت بها العمارة في العصر المملوكي، وتقع بشارع باب النصر في الجمالية وبناها الملك الأشرف أبو النصر قايتباى وتجرى أعمال التأهيل من خلال ترميم الواجهات الخارجية والداخلية تحت إشراف وزارة الآثار.

وأشار وزير الإسكان، إلى تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بمحافظة القاهرة ليمثل متنزها ومتنفساً للمواطنين على ضفة نهر النيل، إضافة إلى مشروع تطوير منطقة سانت كاترين "مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام"، ويتكون من (مبنى مركز الزوار - مبنى متحف السلام - النزل البيئي الجديد - مبنى الفندق الجبلي - مبنى المجمع الحكومي - مبنى المجمع الأمني - وادي الدير - المنتجع السياحي - البازارات السياحية - النادي الاجتماعي - تطوير إسكان البدو - تطوير مركز المدينة التراثية - تطوير وادي الأربعين والممشى - الحي السكني بالزيتونة - استراحة كبار الزوار).

وتناول الوزير، جهود الوزارة فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، حيث يجري استكمال مشروعات الصرف الصحى المتكامل بعدد 27 مركزا لعدد 242 قرية بخلاف تنفيذ أعمال مد وتدعيم للصرف الصحي في القري المخدومة بعدد 372 قرية، وجارٍ تنفيذ مشروعات مد وتدعيم مياه شرب في عدد 718 قرية، وإنشاء وإعادة تأهيل محطات مياه شرب بعدد 181 محطة بطاقة 1.22 مليون م3 / يوم، ومن المخطط الانتهاء من أعمال المرحلة الاولي نطاق تنفيذ الوزارة بنهاية عام 2024، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة في 31 مركزاً لحوالي 740 قرية ومن المخطط تنفيذها خلال 3 سنوات.