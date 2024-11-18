وزارة التموين تعلن عن مسابقة لتصميم المجوهرات خلال معرض الذهب 15 ديسمبر

كتب: مدحت وهبة

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، والدكتور زكريا حمزة رئيس البورصة المصرية للسلع، والمهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات وإيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات باتحاد الصناعات المصرية، لمتابعة التحضيرات النهائية لمعرض الذهب والمجوهرات، والمقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات.

ويعتبر هذا المعرض من الفعاليات البارزة لدعم قطاع الذهب والمعادن الثمينة في مصر، حيث يجمع نخبة من الشركات والمصنعين والخبراء في المجال لعرض أحدث المنتجات والمشغولات الذهبية.

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع أن معرض "نيبو 2024" يمثل منصة مهمة لدعم صناعة الذهب والمجوهرات في مصر، ويسهم في تعزيز مكانة المنتجات المصرية محلياً ودولياً. وأعرب الوزير عن دعم الوزارة الكامل للمعرض، لما له من دور في تعزيز الصناعة المحلية وإيجاد فرص استثمارية جديدة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

ويتميز المعرض بتوفير مساحة عرض تبلغ 10,000 متر، مخصص للتجار بشكل اكبر، كما سيتم تقديم تخفيضات على رسوم الاشتراك لرواد الأعمال ومصممي الفضة، في إطار مبادرة مشتركة بين مصلحة الدمغة والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، وقد تم حجز معظم المساحات المخصصة لرواد الأعمال.

وسيحتوي المعرض على عدة أنشطة جانبية، منها:

1. مسابقة لتصميم المجوهرات ضمن فئتين (يدوي ورقمي) تحت عنوان “الذهب والمجوهرات كأنهما للهوية المصرية عبر التاريخ - الحقبة المصرية القديمة”.

2. معرض الفن التشكيلي الذي يضم لوحات مستوحاة من الحلي الفرعونية.

3. مؤتمر على هامش المعرض يتضمن محاضرات وتدريبات حول “البراندينج” وكيفية استخدام الهوية المصرية في إطلاق علامات تجارية عالمية في المجوهرات والذهب.

ومن الجدير بالذكر أن المعرض هذا العام يشارك فيه 50 عارض مصري و 30 عارض دولي من تركيا وإيطاليا والأمارات والأردن والصين، فضلا عن جناح دولي من تركيا وإيطاليا لعرض أحدث آلات الذهب والمجوهرات بتقنيات متطورة من الشركات

في هذا المجال بما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج وجودة التصميم في صناعة المجوهرات.

كما أن المعرض يجمع نخبة من الشركات والمصنعين والخبراء في المجال لعرض، أحدث المنتجات من المشغولات الذهبية والمجوهرات والمعدات والآلات اللازمة في صناعة المشغولات الذهبية.



جانب من لقاء وزير التموين والتحضير لمؤتمر الذهب والمشغولات



لقاء الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية



جانب من اجتماع الوزير