وزير العمل يوقف موظفا ويحيله للتحقيق بعد تعامله بشكل غير لائق مع مواطن

كتبت آية دعبس

انتصر وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، لحق المواطن الطاهر السيد عبد العزيز، بعد تعرضه لتعامل غير لائق من أحد موظفي مكتب عمل غرب بمدينة نصر.

واستقبل الوزير جبران، المواطن، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأوضح له أن الوزارة لن تسمح بتعرض أي مواطن لتعامل غير لائق أثناء الحصول على الخدمات من مديريات ومكاتب العمل بكافة المحافظات، وأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إحترام المواطن، والحفاظ على حقوقه، وأن ما حدث اليوم هو رسالة تؤكد تعامل الحكومة بشكل سريع ضد كل موظف يتجاوز حدوده مع المواطنين .



وزير العمل يستقبل المواطن بمكتبه

وقرر الوزير إيقاف الموظف المسؤول عن العمل، وتحويله إلى التحقيق.. وأكد الوزير أن توجيهاته اليومية إلى مديريات العمل، تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، وأوضح أن بابه مفتوح أمام المواطنين.

من جانبه وجه المواطن الطاهرالشكر والتقدير إلى الوزير على إنصافه، و"جبر خاطره"، وأنه يشعر الأن بكرامته، واحترام الحكومة لحقوقه، والتعامل بشكل كريم .



وزير العمل يوقف موظف ويحيله للتحقيق بعد تعامله بشكل غير لائق مع مواطن بمديرية القاهرة