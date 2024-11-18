6 تعليمات ساعدت سيدة على فقدان دهون البطن خلال 21 يوما.. تعرف عليها

كتبت فاطمة ياسر

قامت إحدى مدربات اللياقة وخبيرة التغذية لانوشكا سينج بفقدان دهون البطن في 21 يومًا فقط من خلال التحول إلى خيارات غداء نباتية صحية، وتضمنت خطة وجباتها خيارات متنوعة، ونشرت قصتها في موقع hindustantimes.

تقليل دهون البطن من خلال خيارات الغداء الصحية

تشارك أنوشكا سينغ رحلتها، موضحة أنها في التاسع من أغسطس، قررت تقليل دهون بطنها من خلال التحول إلى وجبات نباتية صحية أثناء الغداء، و بحلول الحادي والثلاثين من أغسطس، فقدت بضعة سنتيمترات، و أدرجت ستة خيارات غداء نباتية صحية في خطة وجباتها اليومية، بما في ذلك السلطات لتناول الألياف، وخيارات البروتين مثل الجبن والبقوليات المختلفة، والكربوهيدرات مثل الروتي والأرز.

وقدمت 6 تعليمات مهمة ساعدتها في فقدانها لدهون البطن في 21 يوم، وهي:

- خيار الوجبة الأولى سلطة (خيار وجزر)، وجبن بانير (100 جرام) مع الفلفل الحلو، والأرز الأبيض (60 جرام)، والتي تشكل 375 سعرة حرارية.

- الوجبة الثانية تحتوي على 551 سعرة حرارية وتضمنت رايتا خثارة البنجر، والبازلاء السوداء المسلوقة أو اللوبيا (50 جرام)، والعدس الأبيض مع الأرز الأبيض.

- كان خيار الغداء الثالث يتكون من 100 جرام من الجبن الخام، وملعقتين كبيرتين من اللبن الرائب، و100 جرام من الكاري، وخبزة واحدة وخيار.

-الوجبة الرابعة تضمنت الأرز والبازلاء والخيار وكانت تحتوي على 475 سعرة حرارية.

-الخيار الخامس في الغداء كان يتكون من سلطة الخيار، والخضروات المقلية وكان يحتوي على 330 سعرة حرارية.

-وأخيرًا، كان خيار الغداء السادس شرائح الخيار، ، و120 جرام من الكينوا، وكان يحتوي على 451 سعرة حرارية.

وأكدت مدربة اللياقة أن فقدان الوزن هو رحلة ذاتية تعتمد على صحة الشخص وماله وصحته العقلية ومشاكله الطبية، ورغم أن خطة الوجبات هذه نجحت فلا يوجد ما يضمن أنها ستكون مناسبة لك، ومع ذلك، تضمنت خيارات الوجبات بدائل أكثر صحة، لذلك، قبل اعتماد أي روتين، يجب عليك استشارة متخصص.

