اليوم السابع
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متى تبدأ إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس؟.. الوزارة تجيب

السبت، 16 نوفمبر 2024 11:20 م
متى تبدأ إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس؟.. الوزارة تجيب وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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يتساءل كثير من أولياء الأمور والطلاب عن موعد بدء إجازة نصف العام الدراسي للعام الدراسي الجارى ويبحثون عن أول يوم بإجازة نصف العام 2025، وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه وفقا الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجارى تبدأ الإجازة 25 يناير 2025 وتستمر لمدة أسبوعين فقط، على أن يحصل طلاب الصفوف الدراسية على إجازة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول أى أن كل صف تبدأ إجازة نصف العام له مع أخر يوم بامتحان الترم الأول 2025.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم على أن مواعيد إجازة نصف العام وأيضا موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2024،2025، قائلة: إن امتحانات الترم الأول تنطلق 11 يناير المقبل، فيما تبدأ إجازة نصف العام الدراسى للعام الدراسى 2025 يوم 25 يناير 2025، وتكون إجازة نصف العام لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025 على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.







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اخبار مصر



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