طرق بسيطة لخفض مستويات الكوليسترول لديك

كتبت مروة هريدى

يمكن أن تزيد مستويات الكوليسترول المرتفعة من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومضاعفات صحية أخرى، ولتقليل مستويات الكوليسترول في أجسامنا، يجب أن نتبع نمط حياة معينًا ونتبع عادات صحية للقلب، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي.. 5 أشياء أساسية يمكن للشخص القيام بها للمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول والحفاظ على صحة القلب:

ابدأ يومك بماء بذور الشيا

بذور الشيا غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف ومضادات الأكسدة، وهذا يجعلها جزءًا رائعًا من نظامنا الغذائي، ويمكن أن يساعد شرب ماء بذور الشيا في الصباح على تقليل مستويات الكوليسترول السيئ (LDL)، حيث تمتص الألياف القابلة للذوبان في بذور الشيا الماء وتحوله إلى مادة تشبه الهلام تساعد في تقليل امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم، فقط انقع ملعقة كبيرة من بذور الشيا في الماء طوال الليل واشربها أول شيء في الصباح.

تناول الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير

الحبوب الكاملة هي أفضل صديق للقلب، لأنها تعمل بجد على خفض مستويات الكوليسترول، ويحتوي الشوفان والشعير على وجه الخصوص على ألياف قابلة للذوبان تسمى بيتا جلوكان، والتي ثبت أنها تخفض مستويات الكوليسترول السيئ، لذلك فإن محاولة تناول طبق من دقيق الشوفان على الإفطار أو إضافة الشعير إلى الشوربات والسلطات يمكن أن يكون له فوائد كبيرة.

أضف المزيد من الألياف إلى وجباتك

يعتبر الألياف من أفضل الأطعمة التي تساعد على تحسين صحة القلب، فزيادة استهلاكنا للألياف يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول وتساعد الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان، مثل الفواكه والخضروات والبقوليات والفاصوليا، فى التخلص من الكوليسترول وتطرده من الجسم قبل أن يتسبب في أي ضرر، كما أن تضمين الأطعمة الغنية بالألياف في كل وجبة لا يحسن عملية الهضم فحسب، بل يساعد أيضًا في الحفاظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة.

احرص على النشاط البدنى

يلعب النشاط البدني دورًا كبيرًا في التحكم في نسبة الكوليسترول، ويمكن أن تساعدنا ممارسة الرياضة يوميًا في تقليل الكوليسترول السيئ وزيادة الكوليسترول الجيد، ولا يحتاج الناس إلى ممارسة تمارين مكثفة، فالمشي أو ركوب الدراجات أو حتى القيام بالأعمال المنزلية اليومية العادية يمكن أن يساهم في الحفاظ على نمط حياة نشط، لذلك حاول ممارسة نشاط معتدل لمدة 30 دقيقة على الأقل فى معظم أيام الأسبوع.

تناول وجبة خفيفة من المكسرات والبذور

تشمل البذور والمكسرات الغنية بالدهون الجيدة التي تخفض الكوليسترول بذور الكتان والجوز واللوز، حيث تحتوي هذه المكسرات على دهون غير مشبعة تساعد على رفع الكوليسترول الجيد وتقليل السيئ منه، ولكن من المهم عدم الإفراط في المكسرات لأنها غنية بالسعرات الحرارية.