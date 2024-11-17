وزير الرى يبحث خطة عمل أسبوع القاهرة الثامن للمياه

كتبت ـ أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا لمناقشة تقييم ما تحقق خلال فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه ، وعرض الإطار العام لخطة العمل المقترحة لعقد فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه 2025 .

وخلال الاجتماع تم عرض عدد من المقترحات التى تهدف لتعزيز المشاركات من الأفراد والمنظمات فى فعاليات الأسبوع المختلفة مثل الجلسات وورش العمل والمسابقات والمعرض، بهدف تعظيم الاستفادة من هذا المؤتمر الدولى الهام وإثراء النقاشات الجارية فى الجلسات، وتحسين مستوى الأبحاث العلمية المقدمة من الباحثين والمتخصصين، وتعزيز دور الشركات التى تقوم بعرض ابتكاراتها بالمعرض المقام ضمن فعاليات الأسبوع.

ووجه سويلم بإضافة اثنين من العناصر للابحاث العلمية المقدمة فى المسابقات العلمية بما يجعلها أكثر تميزا وفائدة بقيام الباحث بشرح عناصر الاختلاف بين البحث المقدم منه والطرق التقليدية المتبعة، مع عمل مقارنة مالية توضح الفارق بين تكلفة تنفيذ البحث الخاص به والطرق التقليدية المتبعة حاليا.

وكلف بتبكير المواعيد الخاصة بالتقديم للمسابقات لإتاحة الفرصة للباحثين واللجنة العلمية للأسبوع للمزيد من البحث والدراسة وبحث مقترحات لتطوير الجلسات العامة والجلسات رفيعة المستوى، وتطوير مسار أفريقي يقام بشكل سنوي خلال أسبوع القاهرة للمياه، وتقديم المواعيد الزمنية المقررة لإعداد مسودة الورقة المفاهيمية للجلسات، والإسراع بالترتيبات الخاصة بدعوات مديري الجلسات والمتحدثين في الجلسات العامة ورفيعة المستوى وكذلك الوزراء ورؤساء المنظمات والشخصيات العامة، وأيضا تقديم مواعيد إصدار المطبوعات والتقارير والكتيب الخاصة بالأسبوع .

كما وجه سويلم باستمرار تفعيل وتحديث المنصة الإلكترونية الخاصة بأسبوع القاهرة للمياه، والانتهاء من عمل تطبيق للمنصة على التليفون المحمول لتسهيل الدخول على المنصة الإلكترونية.

وبالنسبة للمعرض كلف سويلم بتفعيل نموذج تسجيل للشركات المشاركة بالمعرض على الصفحة الرسمية للأسبوع .