بحث علمى جديد لاستدامة الزراعة بالمناطق القاحلة يفوز بالمركز الأول فى أسبوع القاهرة للمياه

كتبت أسماء نصار

حصل البحث المشترك المقدم من الدكتور وليد أبو الحسن من منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، والدكتور محمد داود من هيئة البيئة - أبوظبي، والدكتور على كرنيب بالجامعة الأمريكية "بيروت"، والدكتورة نحلاء البندارى من منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، على المركز الأول كأفضل بحث في أسبوع القاهرة للمياه، فى نسخته السابعة التى عقدت فى الفترة من 13-17 أكتوبر.

وجاء البحث تحت عنوان التأثير التحويلي لدمج المياه - العلاقة بين الطاقة والغذاء والنظام البيئي (WEFE)، حيث ألقى الضوء على انخفاض بنسبة 48% في استهلاك المياه وانخفاض بنسبة 93% في استخدام وقود الديزل مع زيادة العائد بنسبة 16%، وهذا النهج المستدام يقلل بشكل كبير من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكاليف التشغيلية، مما يوفر فوائد بيئية واقتصادية على حد سواء.

وترجع أهمية البحث فى أنه قدم نموذجا ناجحًا للزراعة المستدامة في المناطق القاحلة، ودعم الجهود المبذولة نحو المرونة والاستدامة في مواجهة تغير المناخ.

يشار إلى أن فعاليات اسبوع القاهرة للمياه اشتملت على عقد 5 أحداث رفيعة المستوى و5 جلسات عامة و94 جلسة فنية وعلمية و27 حدثا جانبيا و6 جلسات علمية و13 ورشة عمل و5 مسابقات، وذلك بحضور 25 من كبار المسئولين، و2100 مشارك و400 متحدث من 93 دولة ومشاركة 77 منظمة دولية وإقليمية ووطنية و25 عارضا بالمعرض المقام على هامش الأسبوع، و تنوع المشاركين بين الوزراء والسياسيين والعلماء والباحثين والطلاب وغيرهم بالشكل الذى يسهم فى تنوع الخبرات وإثراء النقاشات بمختلف الجلسات.