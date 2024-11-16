وزير الرى: الانتهاء من 73% من مشروع المسار الناقل لمياه الدلتا الجديدة

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة موقف مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع والذى يبلغ حاليا نسبة 73%، حيث وجه سويلم بمواصلة العمل طبقا للمعدل الزمنى المقرر.

وأشار سويلم إلى أهمية هذا المشروع خاصة فى ظل توسع الدولة فى الاعتماد على معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى لسد جزء من الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية.

ووجه سويلم بدراسة ربط منظومات الإسكادا لكافة المحطات الواقعة على المسار الناقل سويا، وتشغيل كافة المحطات بشكل متناغم عن بعد لمتابعة التصرفات والمناسيب وتشغيل المحطات على كامل المسار.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.50 مليون متر مكعب/ يومياً لتنمية الدلتا الجديدة إعتماداً على مياه (7) مصارف زراعية في غرب الدلتا هي مصارف ( ادكو - طرد برسيق - أبو قير – القلعة – العموم - غرب النوبارية - النصر البحرى) ، حيث يتم توصيل المياه للمحطة من خلال مسار يمتد بطول 174 كيلومتر ( 152 كيلومتر ترع مكشوفة – 22 كيلومتر مواسير ) ، وتضم 12 محطة رفع و 103 عمل صناعى عبارة عن كبارى وقناطر وغيرها.