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35 شهيدا و111 مصابا فى غارات إسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة

السبت، 16 نوفمبر 2024 12:28 م
35 شهيدا و111 مصابا فى غارات إسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة شهداء غزة - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 407 على قطاع غزة، وكشفت عن ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 43,799 شهيدا و103,601 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وقالت إن " الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 35 شهيدا و111 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

 







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