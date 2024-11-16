‫رئيس مركز المناخ يطالب مزارعى القمح بعدم تأخير رية "التشتية" عن 25 يومًا

كتبت ـ أسماء نصار

طالب الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مزارعى القمح الذين زرعوا المحصول بعدم تأخير رية "التشتية" عن 20 -25 يومًا من الزراعة، وإضافة 10 لتر حامض فسفوريك أو 3-4 كجم ماب لزيادة تنشيط الجذور ودفع النباتات للتفريع.

قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، إنه تم إعلان الخريطة الصنفية لـ محصول القمح لموسم 2024- 2025، على مستوى محافظات الجمهورية، والتي تشمل الأصناف المثلى للزراعة في كل محافظة وتوعية المزارعين بأصناف المحاصيل التي تتلاءم مع ظروف كل محافظة، من حيث مقاومتها للأمراض وملاءمتها للظروف المناخية، وذلك في سبيل حصول المزارع على إنتاجية عالية، تساهم في زيادة دخله.

‎وأشار خليل، إلى أن الخريطة أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية ممثلا في قسم القمح، ومعهد بحوث أمراض النباتات ممثلا في معهد بحوث أمراض النباتات، وتم نشرها وتعميمها على جميع المحافظات، والتنسيق مع الجهات التابعة للوزارة لتوعية المزارعين بها، ونشرها، واستعراض مميزاتها.

‎وأوضح خليل، أنه تم توزيع التقاوى على جميع المحافظات، وفقا لهذه السياسة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة، بدعم المزارعين وتوفير التقاوى ذات الإنتاجية العالية المقاومة للأمراض في جميع المحافظات.

‎ووفقا للخريطة في منطقة الوجه البحري والجيزة، والتي تشمل محافظات: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، دمياط، الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، المنوفية، القليوبية، و الجيزة، فإنه يفضل زراعة الأصناف: مصر 3، مصر4، جيزة 171، سخا 95، سخا 96، سدس 14، سدس 15 .

‎وفيما يتعلق بمنطقة مصر الوسطى، والتي تشمل محافظات: الفيوم، بنى سويف، و المنيا، فإنه يفضل زراعة الأصناف: مصر 1، مصر 3، مصر 4-، جيزة 171، سخا 95، سخا 96، سدس 14، سدس 15، بنى سويف 5، بنى سويف 7، وسوهاج 5 .

‎أما بالنسبة لمنطقة مصر العليا، والتي تشمل محافظات: أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، والوادي الجديد، فإنه يفضل زراعة الأصناف: مصر 1، مصر 3، مصر 4، جيزة 171، سخا 95، سخا 96، سدس 14، سدس 15، جميزة 11، سدس 12، بنى سويف 5، بنى سويف 7، و سوهاج 5.

‎ووفقا للخريطة الصنفية أيضا وبالنسبة للأراضي المستصلحة حديثا، وتحديدا في مناطق: الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، شرق العوينات، و توشكي، فإنه يفضل زراعة أصناف: مصر 1، مصر 3، مصر 4، جيزة 171، سخا 95، سدس 14، سدس 15، بنى سويف 5، بنى سويف 7، وسوهاج 5.

‎وبالنسبة لصنف سخا 96، والذى تم تسجيله مؤخرًا، و هو صنف مبكر النضج ويفضل زراعته في الزراعات المتأخرة عقب محاصيل: الخضر، وقصب السكر حيث يتميز بإنتاجية جيدة، وبارتفاع قدرته على التكيف مع الظروف المناخية المختلفة.

