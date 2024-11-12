مركز المناخ: كل ممارسات زراعية تغيرت بسبب تغير المناخ تحتاج إلى إعادة تغيير

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن الفترة المناخية الحالية جديدة ومغايرة تماماً و تستدعي التركيز ، مشيرًا الى أنه لأول مرة يأتى خريف مستقل بحالة بعيد عن سيطرة الصيف فقد عدنا 40 عامًا للخلف "ما قبل تغير المناخ ".

أضاف فهيم أن كل الممارسات الزراعية التى تغيرت بسبب تغير المناخ تحتاج إلى اعادة تغيير، وبداية من الأسبوع القادم هناك انخفاضات إضافية في حرارة الليل و مزيد من انكسار الحرارة نهاراً .

أوضح فهيم أن هذا التغيير يعتبر ايجابى للكثير من المحاصيل ، مثل البطاطس المبكرة ، والبصل المقور ، والفاصوليا البيضاء وحتى البنجر العروة الاولى والثوم المبكر، و لكثير من الأمراض مثل الانثراكنوز على المانجو والفاصوليا والفراولة وهذه الظروف مناسبة للندوة المتأخرة على البطاطس والعفن الأبيض على الفاصوليا والتبقع السركسبوري والالترناري على البسلة .

وينصح فهيم المزارعين برشات وقائية خاصة قبل الري مباشرة بالمواد الفعالة مفينوكسام وازوكسي استروبين ومانكوزيب ومركبات النحاس لو مفيش تزهير .

أما المحاصيل في بداية عمرها مثل البطاطس الشتوي والفراولة والطماطم في الصعيد والبصل السبعيني في سوهاج يجب التوصية بمركبات الفسفور في صورة ماب أو حامض فسفوريك بالتبادل مع نترات الكالسيوم ، وهذا ليس له علاقة ببرنامج التسميد الطبيعي .

وأوضح فهيم أن هذه الأجواء سوف تساعد كثيرًا في بداية زراعة محاصيل الموسم الطويل مثل القمح والفول والمحاصيل الطبية العطرية مثل الكمون والشمر واليانسون وغيرها .

