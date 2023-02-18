"زيادة إنتاجية محصول القمح".. ندوة لمهندسى الإرشاد الزراعى بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة الزقازيق، ومعهدي بحوث وقاية النبات وأمراض القمح، بتنظيم ندوة إرشادية لمهندسي الإرشاد الزراعي والمكافحة الحقلية بالمديرية والإدارات الزراعية، عن زراعة محصول القمح، وطرق زيادة إنتاجيته.

تم ذلك في حضور الدكتور عبد الله سويلم رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، والدكتور حسن عودة عواد أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق، والدكتور محمد إبراهيم بمعهد بحوث وقاية النبات، والدكتورة دعاء راغب بمعهد بحوث أمراض القمح، والدكتورة منال عبد الصمد، والدكتورة إيمان مصطفى مجاهد، والدكتورة دينا عبد الله سويلم بقسم بحوث القمح، وعضو الحملة بالشرقية، والمهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة، والمهندس أشرف الدمرداش مدير الإرشاد الزراعي والمهندس احمد العساسى مدير المكافحة بمديرية الزراعة والمهندس وليد الشوادفى اخصائى القمح بالمحافظة وذلك بقاعة الارشاد بمديرية الزراعة.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن الهدف من تنفيذ الندوة هو مناقشة اهم التوصيات اللازمة لمحصول القمح فى هذه الفترة من عمر النبات وتمت التوصية بعدم رش أى مبيدات أو مغذيات دون حاجة النباتات وذلك لتقليل التكلفة مع ضرورة اجراء الفحص الدوري للمحصول لاكتشاف أى اصابات فى بدايتها خاصة الاصداء والبياض الدقيقى والتدخل الفورى بالعلاج بالمبيدات الموصى بها فور وتم فتح باب المناقشة والرد علي استفسارات الحضور.

و بدوره ، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتعريفهم بأهمية إستخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الإكتفاء الذاتي بما يُساهم في زيادة الدخل القومي.

أضاف المحافظ أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري .