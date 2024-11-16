التنمية المحلية تبدأ غدا تنفيذ 5 دورات تدريبية لـ151 من العاملين بالمحليات

كتب على عبد الرحمن

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع السادس عشر من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالى الحالى 2025/2024 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، والذى ينطلق غدًا الأحد، ويشهد تنفيذ 5 دورات تدريبية، يستفيد منها 151 متدرباً من جميع المحافظات، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بشأن بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية فى مختلف المحافظات وضرورة تأهيل كوادر المحليات لامتلاك المهارات الشخصية التى تساعدهم على قيادة النقلة النوعية فى دور وعمل الإدارة المحلية على مستوى المراكز والقري، والتكامل نحو تحقيق هدف واحد فى ظل سعى الحكومة لتوفير حياة كريمة وخدمات أفضل للمواطنين تعتمد على أسس علمية متطورة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يواصل تنفيذ خطته التدريبية فى تدريب موظفى المحليات وتطوير مهاراتهم حتى يؤدوا عملهم باحترافية، وبصورة أكثر إنتاجية، مشيرًة إلى أن الهدف الرئيسى للرؤية التدريبية للوزارة هو رفع كفاءة جودة حياة المواطن المصري، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من المحليات، ووسائل تقديم هذه الخدمات، خاصة مع تطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أنه استكمالاً لتحقيق أهداف الخطة التدريبية الحالية بمركز سقارة من تغطية كافة الموضوعات الهامة المتعلقة بالإدارة المحلية وكافة المستويات الوظيفية للعاملين بها ، ينفذ المركز فى أسبوعه السادس عشر برنامج تدريبى لتنمية مهارات شاغلى الوظائف القيادية والاشرافية فى إعداد تقارير تقويم الأداء الوظيفي، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويستفيد منها 28 متدربًا من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم.



الدورات التدريبية

وقالت الدكتورة منال عوض، إن الأسبوع السادس عشر من الخطة التدريبية يشهد أيضاً عقد دورة تدريبية بتكليف رئاسى لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر؛ نظراً لأهميتها الملحة فى الوقت الراهن وهى "مدخل إلى البرامج والأداء فى إطار برامج التنمية المحلية المطورة" ويستفيد منها 40 من مديرى التخطيط على مستوى الديوان والمراكز والمدن، ويشرف على تنفيذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، كما يتم تنفيذ دورة "تنمية مهارات القيادات فى مجال الشئون المالية" ويستفيد منها 28 متدرباً من رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن الأسبوع السادس عشر يشمل برنامج "تصميم جرافيكى مستوى متقدم" ويستفيد منه 28 من خريجى دورات الجرافيك من سنوات سابقة، وذلك فى ضوء الجهود المبذولة لمواكبة العاملين بالمحليات للوسائل التكنولوجية الجديدة وتوصيل رسالتهم بالطرق الحديثة التى تلائم مواقع التواصل المختلفة، لافتة إلى استمرار الأسبوع الثانى والأخير من برنامج "استخدام اللغة الإنجليزية فى مجال ادارة المشروعات.