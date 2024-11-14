اليوم السابع
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النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية بضروة الالتزام بعدم اقتحام المزلقان

الخميس، 14 نوفمبر 2024 11:22 م
النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية بضروة الالتزام بعدم اقتحام المزلقان النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية بضروة الإلتزام بعدم اقتحام المزلقان
كتب: سيد الخلفاوى

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ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند العبور والإلتزام بالعبور بعد  فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدى ذلك إلى ازهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

ويأتى ذلك فى إطار الحملة الموسعة التى أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

عدم إلتزام سائقى المركبات بالسرعة المقررة
عدم إلتزام سائقى المركبات بالسرعة المقررة

 

السير عكس الاتجاه أثناء عبور المزلقانات
السير عكس الاتجاه أثناء عبور المزلقانات

 

 







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