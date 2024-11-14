الرئيس الفلسطينى يعزى شيخ الأزهر فى وفاة شقيقته

كتب لؤى على

تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، فى وفاة شقيقته التى انتقلت إلى جوار ربها يوم أمس الأربعاء.

وأعرب الرئيس الفلسطينى فى برقيته عن خالص تعازيه ومواساته لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة، قائلًا: “نتقدم لفضيلتكم وأسرتكم الكريمة بخالص التعازى والمواساة، ونتضرع إلى الله - العلى القدير - أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يحفظكم وأحبائكم ومصر العزيزة والأزهر الشريف بعنايته ورحمته وعافيته.

كما بعث السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى القاهرة، والشيخ محمد حسين، المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية، برقيتى تعزية إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى وفاة شقيقته.

وأعرب السفير الفلسطينى والمفتى العام للقدس فى برقيتيهما عن خالص تعازيهما ومواساتهما لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة، سائلين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان فى هذا المصاب الجلل.

وتلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من محمد أحمد اليماحى، رئيس البرلمان العربي، فى وفاة شقيقته التى انتقلت إلى جوار ربها، أمس الأربعاء.

وأعرب رئيس البرلمان العربى فى برقيته عن خالص تعازيه ومواساته لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان فى هذا المصاب الأليم.

كما تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من عبد الصمد اليزيدى، رئيس المجلس الأعلى للمسلمين فى ألمانيا، فى وفاة شقيقته التى انتقلت إلى جوار ربها، أمس الأربعاء.

وأعرب عبد الصمد اليزيدى فى برقيته عن خالص تعازيه ومواساته لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان فى هذا المصاب الأليم.