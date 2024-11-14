اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 نوفمبر 2024 12:14 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. وزارة التضامن: إجراء قرعة حج الجمعيات منتصف ديسمبر

الخميس، 14 نوفمبر 2024 12:07 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزارة التضامن: إجراء قرعة حج الجمعيات منتصف ديسمبر بيت الله الحرام - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

 

وزيرة التضامن تتابع حادث طريق المطرية بورسعيد وتوجه بصرف التعويضات لأسر الضحايا

وزارة الصحة والسكان تطلق المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية "صحتك سعادة"

وزير التعليم: نحرص على ترسيخ القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية لدى الطلاب

وزيرة التضامن تتابع حادث طريق المطرية بورسعيد وتوجه بصرف التعويضات لأسر الضحايا

وزارة الصحة والسكان تطلق المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية "صحتك سعادة"

وزير الأوقاف يستقبل رئيس الجمعية المحمدية بجمهورية سنغافورة

الصحة: الكشف على أكثر من 16 مليون مواطن بمبادرة الاعتلال الكلوى

وزير الخارجية يصطحب 294 مواطنًا من بيروت لإعادتهم إلى أرض الوطن (صور)







وزاره التضامن

التضامن الاجتماعى

طريق المطريه

بورسعيد

الصحه والسكان

الصحه النفسيه

الاعتلال الكلوى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة