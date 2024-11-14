أخبار × 24 ساعة.. وزارة التضامن: إجراء قرعة حج الجمعيات منتصف ديسمبر

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزيرة التضامن تتابع حادث طريق المطرية بورسعيد وتوجه بصرف التعويضات لأسر الضحايا

وزارة الصحة والسكان تطلق المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية "صحتك سعادة"

وزير التعليم: نحرص على ترسيخ القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية لدى الطلاب

وزيرة التضامن تتابع حادث طريق المطرية بورسعيد وتوجه بصرف التعويضات لأسر الضحايا

وزارة الصحة والسكان تطلق المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية "صحتك سعادة"

وزير الأوقاف يستقبل رئيس الجمعية المحمدية بجمهورية سنغافورة

الصحة: الكشف على أكثر من 16 مليون مواطن بمبادرة الاعتلال الكلوى

وزير الخارجية يصطحب 294 مواطنًا من بيروت لإعادتهم إلى أرض الوطن (صور)