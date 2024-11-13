وزير الخارجية يصطحب 294 مواطنًا من بيروت لإعادتهم إلى أرض الوطن (صور)

كتب أحمد جمعة

بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بإعادة المواطنين المصريين العالقين في لبنان إلى أرض الوطن، وفي ظل إيلاء أجهزة الدولة المصرية لأقصى درجات الاهتمام والرعاية للجاليات المصرية فى الخارج، اصطحب د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم في ختام زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت 294 من المصريين العالقين في لبنان وذويهم لإعادتهم إلى أرض الوطن، وذلك على متن طائرة مصر للطيران التي أقلت وزير الخارجية في طريق عودته إلى أرض الوطن، ليصل إجمالي من تم إعادتهم حتى الآن 1177 مواطنًا عبر رحلات استثنائية لـ شركة مصر للطيران.

وقد أعرب المواطنون المصريون العائدون من لبنان عن عميق تقديرهم للسيد رئيس الجمهورية، ولاهتمام الدولة بضمان عودتهم سالمين إلى أرض الوطن عبر تسيير رحلات استثنائية وعلى نفقة الدولة، الأمر الذي يؤكد على وضع مصلحة وسلامة المواطنين على رأس أولويات الدولة المصرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أن الوزارة لا تدخر جهدًا بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة في تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للمواطنين المصريين في لبنان، سواء عبر إدراجهم على رحلات العودة لمصر أو تقديم الخدمات القنصلية المختلفة التي تحرص السفارة المصرية فى بيروت على مواصلة تقديمها رغم الوضع الأمني الصعب في بيروت.



وزير الخارجية



وزير الخارجية وصور تذكارية



وزير الخارجية والمصريين العائدين بأرض الوطن



وزير الخارجية مع الأطفال



وزير الخارجية والمواطنين العائدين من لبنان



بدر عبد العاطى وصور تذكارية مع المواطنين العائدين