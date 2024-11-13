اليوم السابع
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الصحة: الكشف على أكثر من 16 مليون مواطن بمبادرة الاعتلال الكلوى

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 06:56 م
الصحة: الكشف على أكثر من 16 مليون مواطن بمبادرة الاعتلال الكلوى صورة من المداخلة
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مبادرة الاعتلال الكلوي واحدة من المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس السيسي وبدأت سنة 2020/2021، مفيدا: أنه حتى هذه اللحظة تم الكشف على أكثر من 16 مليون مواطن.

وأوضح حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والمذاع على قناة سي بي سي، أن هذه المبادرة تنقسم لقسمين الأول الكشف عن الأمراض المزمنة والثانية الاعتلال الكلوي وتبدأ لمن فوق سن 40 سنة، والمواطن يتوجه لأقرب مركز طبي ويتم توقيع الكشف عليه وإذا تبين أن في مشكلة في الكلى ومستوى السكر والدهون يتم تحويله لأحد المستشفيات المرتبطة بالوحدة الصحية.

وتابع، "مبادرة الصحة النفسية تم طلاقها بشكل رسمي يوم 10 نوفمبر الجاري وعليها اقبال والفئات المستهدفة مختلف الفئات العمرية وتتضمن علاج التوحد ومكافحة وعلاج الادمان والادمان الالكتروني ووسائل التواصل، فضلا عن الدعم النفسي للسيدات الحوامل وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".
 







مبادرة الاعتلال الكلوي

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حسام عبد الغفار




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