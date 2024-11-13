التضامن: إجراء قرعة حج الجمعيات منتصف ديسمبر لاختيار الفائزين بالتأشيرات

كتب مدحت وهبة

انتهت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن من الاستعدادات الخاصة بتلقى طلبات أعضاء الجمعيات الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1446هـ - 2025م، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 17 نوفمبر الجاري حتى يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر الجاري، ولن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.

وقالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، أنه من المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال منتصف شهر ديسمبر المقبل، وتعلن النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

على جانب آخر، كلفت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة برحلة الحج، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على بوابة الحج الموحدة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكل المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا.