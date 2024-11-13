نقيب النقل البرى: قريبا إصدار كارنيهات التأمين الصحى 1.5 مليون سائق

كتبت آية دعبس

قال أشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للعاملين بـ النقل البري، إن السائقين كانوا محرومين من الانضمام لمنظومة التأمين الصحى، إلا أنه مؤخرا تم إدراجهم ضمن المستفيدين بالتأمين الصحى، وقريبا سيتم إصدار كارنيهات الاشتراكات لنحو مليون ونصف عضو بالنقابة، مؤكدا أنه أمر كان حلما بالنسبة للسائقين، حيث إن السائقين أحد الفئات الأكثر تعرضا للحوادث والأمراض.

وأوضح الدوكار، فى تصريحات لليوم السابع، أن النقابة كانت قد خاطبت وزارة العمل لضم السائقين للتأمين الصحى، وتلقت ردا من الوزارة، وقد تضمن أنه في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير الرعاية الطبية لكل طوائف الشعب المصري بمد المظلة التأمينية على كل المواطنين، ومنهم عمال النقل البري، فقد خاطبت وزارة العمل اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية" بكتابها رقم 625 مؤرخ 3-10-2024.

وكان قد أعلن مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنقل البري برئاسة أشرف الدوكار، أمين الصندوق المساعد لاتحاد عمال مصر، والأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري والبحري والجوي عن أول لائحة لصندوق الحوادث والكوارث ليستفيد منها ما يقارب من مليون ونصف عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وذلك في إطار حرص مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، والعمل على توفير خدمات متميزة لأعضاء الجمعية العمومية تضمن لهم الحياة الكريمة.