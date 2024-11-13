حصاد الوزارات.. التضامن تعلن تخصيص 12 ألف تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية

كتب: محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزارة الأوقاف: "المال العام وحرمة التعدى عليه" موضوع خطبة الجمعة القادمة

وزير النقل: منظومة القطار السريع نواة للربط السككى بين الدول العربية

وزيرة التنمية المحلية توضح تفاصيل الشراكة بين مقاطعة سيتشوان ومحافظة الأقصر

التضامن: إجراء قرعة حج الجمعيات منتصف ديسمبر لاختيار الفائزين بالتأشيرات

وزارة الصحة تكشف حقيقة تسبب لقاح الأنفلونزا فى الإصابة بالفيروس

وزير الأوقاف يخصص مكافأة لإمام رد ربع مليون جنيه لصاحبها ويرفقه ببعثة الحج

وزير الطيران يصل المنامة على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة بمعرض البحرين

وزيرة التضامن تعلن تخصيص 12 ألف تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية

وزيرة التضامن تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأحد المقبل حتى 28 نوفمبر

وزير التموين يبحث مع الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى سبل التعاون