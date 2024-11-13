وزير النقل: منظومة القطار السريع نواة للربط السككى بين الدول العربية

كتب سيد الخلفاوى

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الخط الأول من مشروع القطار السريع "السخنة/ الإسكندرية/ العلمين/ مطروح" بطول 660 كم، يقترب من الحدود المصرية الليبية، ضمن منظومة النقل السريع، والتى تربط لأول مرة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط.

وأضاف "الوزير" أن المنظومة يمكن أن تكون نواة لمشروع استراتيجي أكبر للربط السككى بين الدول العربية في شرق وغرب الدول العربية وشمال أفريقيا.

وتابع، خلال اجتماع مجلس الوزراء العرب، أنه يجرى تنفيذ الخط الثانى (أكتوبر- أسوان- أبوسمبل) بطول 1100 كم الذى يربط بين شمال مصر وجنوبها مما يسهم بدوره أيضاً فى تعزيز العلاقات بين مصر والسودان الشقيق وباقي الدول العربية .

وأوضح أن هناك تعاون وثيق مع الأشقاء في الأردن والعراق من خلال شركة الجسر العربى، وكذلك في إطار آلية التعاون الثلاثى في عدد من المشروعات الهامة، مشيرا إلى التعاون والتطور الذى يشهده قطاع النقل مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي خاصةً في الاستثمار في مشروعات النقل المختلفة.