اليوم السابع
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وزيرة التضامن تعلن تخصيص 12 ألف تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 10:17 ص
وزيرة التضامن تعلن تخصيص 12 ألف تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية اجتماع مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي تلقى طلبات التقديم لـ حج الجمعيات الأهلية اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى يوم 28 نوفمبر الجاري وتم تخصيص 12 ألف تأشيرة يتم تنفيذهم عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر لمجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج على كافة المجهودات التي يتم تقديمها لحجاج الجمعيات الأهلية مما جعله متميزاً، وينال احترام وتقدير الجميع.

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع


وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة حريصة على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، لذلك تم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة برحلة الحج، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على بوابة الحج الموحدة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا.







وزيرة التضامن فتح باب التقديم لحج الجمعيات

حج الجمعيات الاهلية

موعد التقديم لحج الجمعيات الاهلية

شروط حج الجمعيات الاهلية

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