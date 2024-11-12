اليوم السابع
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نائب وزير الصحة: حوكمة نظم صرف الألبان المدعمة لضمان وصولها لمستحقيها

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 04:31 م
نائب وزير الصحة: حوكمة نظم صرف الألبان المدعمة لضمان وصولها لمستحقيها الدكتور عمرو قنديل
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان لشؤن الطب الوقائى والصحة العامة، أن آلبان الأطفال التى يتم صرفها من الوزارة تصل إلي مستحقيها من خلال نظم الحوكمة والميكنة التى تطبقها الوزارة.

وأضاف الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان لشؤن الطب الوقائى والصحة العامة فى تصريحات لليوم السابع أن آلبان الأطفال شبيهة لبن الأم تصرف من مراكز الأمومة والطفولة ووحدات الرعاية الأولية وتابع: 10% فقط من المواليد يحتاجون للألبان التى تصرف مدعمة.

وأشار نائب وزير الصحة والسكان إلي أن الاحتياجات السنوية من الألبان الصناعية شبيهة لبن الأم تبلغ 18.6 مليون عبوة في المتوسط، فيما تبلغ الاحتياجات السنوية من الألبان العلاجية 750 ألف عبوة في المتوسط.

وتنحصر شروط وظوابط صرف الألبان الصناعية في تقييم الحالة الصحية والتغذوية للطفل والأم، ومدى قدرتها على الرضاعة الطبيعية من خلال اللجان المختصة المشكلة من أطباء وتمريض مدربين.

وتجدر الإشارة إلى حالات الموافقة على صرف الألبان، وتشمل  وجود 2 أطفال معاً (توأم فأكثر)، أو إصابة الأم بمرض مزمن يستدعي استخدام أدوية لمدة طويلة تؤثر على الرضاعة وتضر بالطفل، أو التوقف الكامل عن الرضاعة الطبيعية لمدة شهر أو أكثر، أو وفاة الأم.







الصحة

الاطفال

لبن الأطفال

الرضاعة الطبيعية



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