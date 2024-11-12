نائب وزير الصحة: تطعيمات المدارس آمنه وتخضع لإشراف منظمة الصحة العالمية

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان إن تطعيمات المدارس آمنه وتخضع لإشراف منظمة الصحة العالمية ويتم تأمينها وحفظها بشكل جيد وفق لنظم الكترونية عالية المستوى لافتا إلي أهمية تطعيمات المدارس في حماية الأطفال من الأمراض الوبائية.

وأكد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، مأمونية جميع التطعيمات الروتينية وتطعيمات طلاب المدارس، في جميع محافظات الجمهورية، والمراجعة الدورية لصلاحياتها، وآلية حفظها، من خلال فرق طبية متخصصة، ومدربة على هذه المهمة.

وكشف عن 4 تطعيمات هامة يجب الحصول عليها وذلك منعا للإصابة بالأمراض المعدية، وتابع "يجب الحصول على تطعيمات الأنفلونزا والجديري المائي والكبدي (أ) والمكورات الرئوية".

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: إن موسم الدراسة يزداد فيه انتشار بعض الأمراض المعدية؛ وذلك بسبب التزاحم أو اختلاف درجات الحرارة، وهو ما يتطلب حماية الأطفال من الإصابة بالأمراض المعدية، ودعا أولياء الأمور للتأكد من السجل التطعيمى لهم والحرص على الانتظام في التطعيمات.

وتابع: التطعيمات التى توفرها المدارس لبعض المراحل الدراسية مهمة؛ إذ إن طعم الحمى الشوكيه الثنائى يتم الحصول عليه فى أول سنة من كل مرحلة دراسية، بينما الثنائي البكتيري يتم الحصول عليه في سنة ثانية ورابعة ابتدائي.