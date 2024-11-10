وزاره التعليم توجه بإعداد تقرير أسبوعى بموقف توزيع أجهزة التابلت على الطلاب

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم، خطة توزيع التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، والمهام المنوطة بالإدارات المختصة بخطة تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي وقيام كل من الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم والإدارة المركزية للتعليم العام بما يلي:

- تحديد أعداد الطلاب للصف الأول الثانوي بمدارس الثانوي العام المستهدفة لكل مديرية إدارة تعليمية.

- تحديد أعداد الفئات المستهدفة الأخرى لكل مديرية إدارة تعليمية.

- تحديد واعتماد الخطة الزمنية للتوزيع لكل مديرية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، قيام الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بما يلي:

- مخاطبة المديريات التعليمية بالخطة الزمنية، مع التزام كل مديرية بإيفاد مندوبها المفوض والمعتمد لاستلام الأجهزة في الموعد المحدد لكل مديرية، ومعه كافة المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات الاستلام من مخازن الوزارة.

- مخاطبة الشركة الموردة بالخطة الزمنية، والأعداد المطلوبة لكل مديرية، مع توفير سيارات لنقل الأجهزة إلى المديريات من مخازن الوزارة إلى مخازن المديريات بمعرفة الشركة الموردة وتشكيل لجنة الفحص، والاستلام والتوزيع لأجهزة الحاسب اللوحي (التابلت) من الإدارات التالية:

- الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة (رئيسا).

- عضو من الإدارة العامة للشئون القانونية. عضو من الإدارة العامة للشئون المالية.

- عضو من الإدارة العامة للبنية المعلوماتية.

- عضو من الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية.

- على أن تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية: إجراءات الاستلام المخزني.

- إجراءات الفحص الفني المخزني.

- حصر أعداد المستهدفين بكل مديرية.

- تجهيز خطة التوزيع على المديريات.

- إجراءات التسليم المخزني من مخازن الوزارة إلى مخازن المديريات التعليمية وإعداد تقرير أسبوعي بموقف التوزيع، طبقا لخطة التوزيع المعتمدة.

وبالنسبة المهام المنوطة بكل مديرية تعليمية، أكدت وزارة التعليم بموافاة كل من الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، والإدارة المركزية للتعليم العام بما يلي:

- حصر أعداد الطلاب المستهدفين بالصف الأول الثانوي العام بمدارس الثانوي العام المستهدفةبكل إدارة التعليمية.

- حصر أعداد كل فئة من الفئات المستهدفة الأخرى بكل إدارة تعليمية.

- إيقاد المندوب المفوض والمعتمد لاستلام الأجهزة من مخازن الوزارة، ومعه المستندات الآتية: تفويض رسمي معتمد ومختوم من المديرية خاص باستلام الأجهزة، وفقا للنموذج المرفق.

- إذن صرف معتمد ومختوم من المديرية، بإجمالي العدد المحدد للمديرية الطلاب - الفئات المستهدفة الأخرى).

- نموذج (1) مخازن حكومية لإضافة الكميات المنصرفة من مخازن ديوان عام الوزارة. تتولى المديرية مسئولية التوزيع لكل إدارة تعليمية تابعة لها، طبقا للأعداد المحددة بكل إدارة، وفقا للخطة الزمنية المحددة مسبقا.

- تلتزم المديرية بموافاة الإدارة المركزية للشئون المالية والادارية إدارة التعاقدات بالوزارة بصورة من أذون الصرف الفرعية المنصرفة من المديرية للإدارات التعليمية التابعة لها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، المهام المنوطة بكل إدارة تعليمية، تتولى كل إدارة تعليمية تحديد أعداد الطلاب - الفئات المستهدفة الأخرى، والخطة الزمنية للاستلام والموعد المحدد للاستلام لكل مدرسة، حيث يتم إيفاد مندوب الإدارة المفوض والمعتمد لاستلام الأجهزة المشار إليها من مخازن المديرية التعليمية ومعه كافة المستندات المطلوبة للاستلام، وفقا للتنسيق بين كل مديرية، وإدارة تعليمية تابعة لها. تتحمل كل إدارة تعليمية مسئولية توزيع الأجهزة المسلمة لكل مدرسة ثانوي عام حكومية رسمية - رسمية للغات تابعة لها، وفقا للخطة الزمنية محددة مسبقا، والمعتمدة من المديرية التعليمية التي تتبعها.

وأشارت الوزارة، إلى المهام المنوطة بكل مدرسة مستهدفة للتعليم الثانوي العام، تتولى كل مدرسة بالتنسيق مع الإدارة التعليمية التابعة لها تحديد أعداد الطلاب - الفئات المستهدفة الأخرى)، والخطة الزمنية للاستلام والموعد المحدد للاستلام، ويتم إيفاد مندوب المدرسة المفوض والمعتمد من المدرسة الاستلام الأجهزة المشار إليها من مخازن الإدارة التعليمية، ومعه كافة المستندات المطلوبة للاستلام، وفقا للتنسيق المسبق بين كل مدرسة مع الإدارة التعليمية التابعة لها.